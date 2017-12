Ad Imperia torna l’ormai tradizionale Natale al Centro Sociale “La Talpa e l’Orologio”.

Il miglior modo di passare il Natale, alla Talpa, a zompettare su ritmi in levare a base di basslines prepotenti e synth futuribili!

Ma non ci dimenticheremo certo di quello che sta succedendo nei nostri territori, alle tante persone che stanno attraversando le nostre città in cerca di un futuro migliore, contro tutti i pregiudizi e i razzismi, e visto che siamo più simpatici e presimeglio, balliamo 😉

OBV Crew full formation & friends sul main stage feat. electrosaletta till late!

Dalle ore 20.00

Aperitivo degli avanzi

In saletta dj-set, birrette e buffet con gli avanzi del pranzo di natale

Portate anche i vostri che ci magiamo tutto!

Dalle ore 22.00

Si riaccende il palco, dopo un po di riposo, con la OBV Crew e i suoi ospiti!

Se temete il furto del lavoro o della donna/uomo forse è meglio che stiate a casa 😉