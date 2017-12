Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Imperia comunica che in occasione delle festività natalizie il Museo Navale sarà aperto straordinariamente nei seguenti giorni: 24/25/26 dicembre 2017 1/6/7 gennaio 2018 con il seguente orario:15.30/19.30

Il Comune di Imperia comunica che in occasione delle festività natalizie il Museo Navale sarà aperto straordinariamente per sei giorni

Imperia, Museo Navale aperto in via straordinaria da oggi sino al 26...