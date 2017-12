Fine anno intenso per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, impegnata in molteplici attività affrontate sempre con impegno e passione e con un po’ dei soliti problemi legati all’impiantistica non sempre all’altezza della situazione.

Per le competizioni, l’ultimo impegno del 2017 è stata la Finale Nazionale dei Campionati di serie B e C di Trampolino Elastico. In entrambe le competizioni la Riviera si era qualificata salendo sui podi delle fasi interregionali di Milano e Torino, in B sempre vittoriosi, in C sul terzo gradino del podio. La finale secca non ha portato i risultati sperati, con due gare molto tirate con le squadre tutte vicine nei punteggi totali che hanno privilegiato i tempi di volo rispetto alla tecnica esecutiva dei salti. In pratica chi aveva atleti ‘potenti’nel saltare , meglio se maschi, ottenendo tempi di esecuzione più alti che si trasformano in punti, hanno prevalso su chi ha svolto le difficoltà con tecnica migliore. Soddisfatti comunque i Tecnici della Riviera presenti a Fano Daniela Breggion e Alice Nocerini, col 4° posto(per pochi decimi di punto) in serie B con i ginnasti Giulia Bellone, Sima Papone e Francesco Bianchi, e l’8° posto in serie C (su 27 squadre finaliste) per Emma Ortu, Alice Pecchia, Ottavia Corrent, Alice Eremita, Thomas Soscara e Cecilia Forte. La sezione agonistica del Trampolino si conferma ai vertici nazionali della specialità, con vari ginnasti valutati pronti per avvicinarsi alle gare internazionali.

Per l’attività addestrativa, durante il ponte dell’Immacolata Sima Papone è stata convocata per il 4° anno consecutivo ai collegiali nazionali di Fano, dove si è allenata con i Tecnici Federali FGI insieme ai migliori atleti di questa spettacolare disciplina. Sempre allenamenti collegiali ma di ritmica, sabato 16 dicembre si è svolto presso il PalaRuffini di Taggia il 4 appuntamento del ‘Progetto Liguria’, con la Riviera dei Fiori ben rappresentata dalle Allieve Eleonora Oggero, Sofia Alagna , Giorgia Valastro, Caterina Sacco, Greta Mangione, Giorgia Trosso, Alicya Forte e le Junior Giulia Carrera, Alice Nocerini, Elisa Marossa e Sara Valastro.

Passando alle cerimonie, la ginnastica è stata tra le discipline premiate alla 44ª edizione degli Oscar dello Sport, manifestazione promossa dal Coni Provinciale che quest’anno vedeva riconosciuti a livello di premiazione solo i podi nazionali. Salgono sul palco dell’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia la Campionessa Italiana Junior Sima Papone e il Bronzo Nazionale Allieve Alice Eremita.