Il Festival di Sanremo 2018 sarà presentato da Michelle Hunziker, dall’attore Pierfrancesco Favino e da Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival. Durante “Striscia la Notizia” la Hunziker aveva detto: “Sono innamorata del Festival di Sanremo. Nel 2007 assieme a Pippo Baudo mi sono divertita un casino… Pippo, un mito. È stato un Sanremo molto bello”. Per lei un cachet da 400.000 euro per presentare il Festival, secondo “Il Giornale”. Cifra nettamente inferiore a quella che prese nel 2007 quando presentò con Baudo (allora “si parlò di un milione di euro).

