Due grandi imprese per il sanremese Marco ‘Ponch’ Gavino che nel giro di pochi giorni ha conquistato il titolo italiano di Brazilian Jiu Jitsu nelle due specialità con e senza kimono (grappling no gi) della categoria -66 Kg. Le competizioni, organizzate sotto l’egida della Figmma (Federazione Italiana Grappling MIxed Martial Arts) si sono svolte a Roma tra la fine di novembre e la metà di dicembre vedendo la partecipazione di club provenienti da tutta Italia.

L’atleta di Sanremo, da diversi anni residente in Toscana, si è imposto in entrambi i casi dopo aver concluso a punteggio pieno le due competizioni basate sulla formula del ‘girone all’italiana’ che lo hanno quindi opposto a tutti gli altri avversari della propria categoria. Il Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) è un’arte marziale in rapida espansione anche in Europa e deriva dalle varianti apportate in Brasile alle tradizionali tecniche di lotta giapponesi che erano state introdotte nello stato sudamericano ai primi del ‘900. Nel Grappling No Gi gli atleti indossano invece, al posto del kimono, pantaloncini corti ed una particolare maglietta detta rash guard.

Discipline in cui Gavino, per tutti ‘Ponch’, ha trovato la perfetta dimensione dopo tanti anni di esperienza nel judo ed in altri sport da combattimento: “Ho conosciuto il grappling una decina di anni fa proprio a Sanremo – ha commentato il nuovo bi-campione italiano – grazie al mio amico di una vita Davide Berardi che mi propose di provare. Trasferitomi poi in Toscana ho continuato a perfezionare la mia tecnica iniziando a partecipare a tornei via via più importanti fino ad arrivare alle vittorie di oggi che desidero dedicare principalmente al maestro Bernardo Serrini, head coach del mio club Matside Jiu Jitsu presso il quale svolgo anche l’attività di istruttore nelle filiali di Pisa e Pontedera.”

Ed i due titoli vinti vogliono essere per Gavino solo il punto di partenza per nuovi traguardi: “Mi giocherò la convocazione in nazionale, in entrambe le discipline, con i vincitori dei campionati italiani disputati la scorsa primavera. Saranno spareggi molto difficili ma lavorerò col mio maestro per arrivare preparato al meglio!”