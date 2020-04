“Venerdì sera abbiamo distribuito 800 mila mascherine chirurgiche alle associazioni di categoria del mondo del lavoro e produttivo – afferma Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Se ognuno ha fatto la propria parte, domani mattina chi andrà al lavoro potrà avere la sua mascherina dal proprio datore di lavoro. Inoltre stiamo organizzando la distribuzione di 2 milioni di mascherine ai cittadini: i dettagli della distribuzione li comunicheremo entro pochi giorni in modo da poter consegnare gratuitamente la prima tranche prima di Pasqua”.

“Credo che l’uso delle mascherine possa essere reso obbligatorio in alcune situazioni specifiche – ha aggiunto il governatore della Liguria – in particolare in ambienti che impediscono di poter mantenere le corrette distanze di sicurezza. Quando tutti i liguri ne avranno la disponibilità, allora ragioneremo se e dove procedere in questa direzione, secondo indicazioni scientifiche e non secondo un impulso emotivo. L’importante è che la mascherina non diventi uno strumento assolutorio per cui le persone che la indossano si comportano in modo sbagliato. Dobbiamo seguire la scienza”.

