Sono oltre 1,8 milioni di euro le risorse destinate alle scuole della Regione Liguria, per il potenziamento della didattica a distanza, in seguito alla firma del decreto di riparto degli 85 milioni stanziati nel decreto del Governo Cura Italia. In Liguria 217.675 euro sono destinati alle piattaforme e agli strumenti digitali, 1.500.086 alla connettività di rete e ai dispositivi digitali e 108.837 alla formazione del personale scolastico. “Stiamo lavorando per mettere tutti gli studenti in condizioni di poterla seguire e dare a tutti gli insegnanti le conoscenze per poterla effettuare” dice la ministra Lucia Azzolina (nella foto).

