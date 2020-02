Una terra bellissima che si racconta nel video realizzato dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” e trasmesso per tutte le sere del Festival con protagonisti d’eccezione: l’Orchestra del Teatro di Genova Carlo Felice e le magnifiche località che si susseguono da Portovenere a Cervo.

Il governatore ha anche premiato, con i Soundies Music Award, la migliore clip tra gli artisti in gara a Sanremo 2020 Marco Sentieri e Tecla che hanno reso omaggio alla città di Sanremo e alla Liguria. Il video di Tecla è stato girato nella città dei fuori con una resa di altissimo livello; Marco Sentieri ha addirittura realizzato un reportage, girato con il proprio cellulare, dimostrando una straordinaria conoscenza del territorio e un particolarissimo affetto per Sanremo e la Liguria.

“Un riconoscimento meritato a due artisti di grande talento come ha sottolineato il presidente Toti- La lanterna di Genova, un simbolo, attraverso cui passa anche la promozione del nostro territorio”.

Ci ha pensato anche il premio in filigrana di Campoligure raffigurante la Lanterna di Genova, consegnato da Toti sul palco dell’Ariston al vincitore delle nuove proposte Leo Gassman e alla bambina vincitrice dell’ultimo Zecchino D’Oro Rita Longordo, a ricordare a tutti la grande forza di Genova, capace di risollevarsi dopo i terribili eventi dovuti anche al maltempo.

Un palcoscenico d’eccezione che ha richiamato l’attenzione del Paese: in tutti è grande l’interesse anche per il processo di ricostruzione del Ponte. Sanremo 2020 è stato infatti dedicato ai mille lavoratori che giorno e notte sono impegnati nel capoluogo ligure nella realizzazione del nuovo viadotto progettato dall’architetto Renzo Piano.

Grande successo della Liguria alla 70° edizione del Festival di Sanremo: in primo piano le sue bellezze e le sue eccellenze, efficacemente raccontate dal video istituzionale che ha avuto come protagonista il Teatro Carlo Felice di Genova.

In primo piano le sue bellezze e le sue eccellenze, efficacemente raccontate dal video istituzionale che ha avuto come protagonista il Teatro Carlo Felice di Genova