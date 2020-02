Sabato scorso al Palaroya di Ventimiglia, si è giocata una importante patita, valida quale seconda giornata del girone di ritorno del Campionato Territoriale PACA, tra la Pallamano Ventimiglia, che in Francia assume a denominazione Liguria Handball ed il Menton. Per la vicinanza dei de comuni, questa partita è definita come il Derby interfrontaliero italo francese. Ad aggiudicarsi la gara, è stata la compagine ligure, che ha battuto gli amici rivali per 37-21.

Con questa vittoria i Leoni Ventimigliesi, si confermano in testa al Campionato Francese che stanno disputando e si preparano mentalmente alle prossime difficilissime trasferte in terra francese delle prossime due settimane.

L’incontro è stato controllato quasi sempre dai ragazzi guidati dal duo Malatino-M’Bouta, il primo tempo si è concluso con il punteggio di 16 a 12 per il Ventimiglia. Nella ripresa le distanze sono aumentate, dopo un tentativo dei francesi di riavvicinarsi ai ventimigliesi. 37 a 21 il risultato finale, sancisce la superiorità dei giovani italiani.

Tra e fila ponentine, da segnalare l’ottima prova di Andrea Agnese, autore di ben 7 reti, ma tutta la squadra ha risposto abbastanza bene, guidata dall’esperienza di Capitan Poli Lina.

Le prossime partite dei ventimigliesi, saranno di estrema difficoltà e potranno decidere le sorti del Campionato. Si inizierà subito, sabato prossimo a Toulon e poi il sabato successivo a Manosque; due trasferte impegnative, che diranno di che pasta è fatta la squadra della Pallamano Ventimiglia.

Tabellino dell’incontro:

Pallamano Ventimiglia(Liguria Handball)- ASH Menton 37-21(p.t. 16-12)

Pallamano Ventimiglia: Rossi(p.), Benizzotto(4), Bennari(2), Bollo, Lina(K. 13), Gangemi(7), Agnese(7), Bonsignorio, Campuzano(4), M’Bouta

Allenatori: Pippo Malatino/Charden M’Bouta