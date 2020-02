Al Polo Universitario Imperiese giornata di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di Imperia. Giovedì 6 febbraio, a partire dalle ore 9.30, il Polo Universitario Imperiese dell’Ateneo di Genova si apre alle scuole superiori (Open day). L’evento è dedicato in particolare agli studenti che stanno per chiudere il ciclo di studi secondari superiori.

I partecipanti avranno l’occasione di ascoltare l’esperienza di due testimoni molto significativi: Chiara Canepa, Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Cuneo e Dario Ghiglione, presidente di Federalberghi Città di Imperia. I due testimoni racconteranno la loro esperienza di formazione e di realizzazione professionale, rispettivamente nel mondo del diritto e del turismo.

A seguire è previsto un intervento da parte del Centro per l’impiego di Imperia su “Università e mondo del lavoro”.

Le attività proseguiranno con la presentazione dei Corsi di Studio attivati il prossimo anno accademico presso il Polo di Imperia: Giurisprudenza, Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione e Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio. A seguire, sono previste visite alle strutture del Polo universitario guidate dai tutor.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, sarà possibile partecipare a un laboratorio/gioco di ruolo dal titolo “Un processo Simulato” e ad una attività di orientamento, erogata da esperti di Aliseo, l’Agenzia ligure per lo studente e l’orientamento di Regione Liguria, dal titolo Conosci te stesso e il mondo del lavoro.

Saranno inoltre presenti stand con materiale informativo su tutti i corsi di studio dell’Ateneo genovese, sui servizi messi a disposizione dalla Regione Liguria per i giovani rispetto alla formazione e al lavoro; sarà altresì possibile ricevere direttamente informazioni sulle borse di studio e sulle tasse universitarie.

Per informazioni:

Segreteria del Polo Universitario di Imperia, via Nizza 8

tel. 0183.666568

poloimperia@unige.it