“Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Francesco Berardini, uomo di grande intelligenza e cultura. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze a nome della Giunta regionale”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, appresa la notizia della scomparsa del presidente di Coop Liguria.

