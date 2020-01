Oggi, giovedì 30 gennaio a partire dalle ore 8.30 presso la stazione di Monaco, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino prende parte all’incontro internazionale con Iveta Radicova (Commissario EU Corridoio Mediterraneo) e Peter Balasz (Commissario EU Corridoio Mare del Nord). Alle ore 9.15 Berrino ha illustrato i progetti di sviluppo e le esigenze di miglioramento per il servizio ferroviario tra la Liguria e il Sud della Francia. Successivamente Berrino ha incontrato gli assessori ai trasporti di Regione Piemonte Marco Gabusi e Région Sud (PACA) Philippe Tabarot in merito alla tratta ferroviaria Ventimiglia-Nizza-Breil-Cuneo. Al meeting di Monaco sono presenti anche rappresentanti del Governo Francese, del Principato di Monaco, del Comune di Nizza, di SNCF e di EPA Eco-Vallée Plaine du Var.

