Oggi pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento in zona rifugio Argentea (Genova). I tecnici del Soccorso Alpino si sono subito organizzati in quadre per raggiungere la zona, una volta su posto hanno trovato una donna di 56 anni di Genova che a causa di una caduta è scivolata per circa 20 metri procurandosi politraumi che le sono stati fatali, il medico non ha potuto che constatare il decesso. Inizialmente la donna doveva essere trasportata fino al rifugio ma poi grazie all’intervento dell’elicottero del 118 di Cuneo è stata trasferita all’ospedale di Arenzano. I tecnici del Soccorso Alpino hanno supportato i compagni di gita della donna. Sul posto i Carabinieri una squadra a terra dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa di Urbe.

