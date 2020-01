M5S sarà Alice Salvatore la candidata presidente per la Liguria sconfitta la nostra concittadina Silvia Malivindi al ballottaggio che si è svolto oggi sulla piattaforma Rousseau qui di seguito i risultati ufficiali pubblicati sul Blog delle Stelle poco fa

