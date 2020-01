Una bella partita, quella giocata dalla Pallamano Ventimiglia,che nel Campionato Francese usa la denominazione Liguria Handball, sabato sera al Palaroya di Roverino.i ventimigliesi primi in questo prestigioso campionato, dovevano dare continuità ai loro risultati e così è stato.Scesi in campo determinati e concentrati, i frontalieri chiudevano già il primo tempo in vantaggio di 8 reti(20-12).Nella ripresa, i tecnici, usavano tutti i componenti della rosa e tenevano sempre stretto in mano l’esito della gara. Il risultato finale di 39-31, sanciva la superiorità della Pallamano Ventimiglia, che si conferma “Leader” del campionato.

“Una vittoria importante per noi; dovevamo dare continuità al risultato della scorsa giornata ed avevamo paura che le vacanze natalizie, avessero indebolito i muscoli dei nostri ragazzi. Così non è stato e questo ci conforta. Adesso ci aspettano una serie di 4 partite decisive di cui tre in trasferta; dal 18 gennaio al 15 febbraio, i risultati che riusciremo ad ottenere, decideranno l’esito della stagione. Noi speriamo di recuperare tutto il nostro effettivo, ma tutta la rosa dei giocatori, sembra motivata a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo finale.Nella prossima settimana proveremo a giocare due partite amichevoli, con lo scopo di affinare l’amalgama tra tutti i reparti e le componenti del gioco. Il proseguo della stagione si annuncia esaltante e noi cercheremo con tutte le nostre forze di esserne all’altezza. “



Tabellino della gara

Pallamano Ventimiglia(Liguria Handball)-H.Mougins M.S. 39-31(p.t. 20-12)