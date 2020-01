Si è concluso nella sede di Regione Liguria l’incontro tra il governatore Giovanni Toti, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure dei Giornalisti, il Gruppo Cronisti Liguri, FNSI e il Cdr de Il Secolo XIX. Al tavolo sono state affrontate le ripercussioni che il piano, recentemente firmato, riguardante il lavoro dei poligrafici, avrà sull’attività giornalistica del quotidiano ligure. La riorganizzazione prevede un totale di 121 esuberi all’interno del gruppo GEDI, tra cui 27 al “Decimonono” su un totale di 38 lavoratori poligrafici. “La Regione condivide – sottolinea il presidente Toti – la preoccupazione di giornalisti e associazioni di categoria per un piano che rischia di mettere a repentaglio l’autonomia e la qualità dell’unico quotidiano ligure. Una voce presente, radicata sul territorio e con un’importante memoria storica, che grazie al lavoro dei suoi giornalisti garantisce libertà e pluralità di informazione”.

