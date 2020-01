Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esprime il cordoglio suo e della Giunta regionale per la scomparsa dell’avvocato Giuliano Gallanti. “Gallanti è stata una figura di spicco della politica ligure e genovese – ha ricordato Toti – ricoprendo molteplici ruoli: da quello di consigliere regionale a quello di presidente dell’assemblea legislativa e di presidente dell’Autorità Portuale di Genova. Anche se rappresentante di una cultura politica diversa dalla mia è stato sicuramente un autorevole esponente del lavoro di questa città, un moderato che ha saputo gestire sempre il dibattito politico con equilibrio. Alla sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio”.

