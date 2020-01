Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sui cori di alcuni tifosi milanisti in Milan-Sampdoria che avrebbero urlato “Sentiamo puzza di pesce, avete il ponte crollato…”. Il caso è stato reso pubblico dal Secolo XIX. “Milan-Sampdoria si doveva fermare per gli squallidi cori fatti da persone che non possono definirsi tifosi ma soltanto idioti – dice Giovanni Toti – Chiediamo subito un intervento della Lega Serie A. Le 43 vittime del crollo di ponte Morandi e le loro famiglie meritano rispetto, i genovesi meritano rispetto, tutta Genova merita rispetto! È una brutta pagina del calcio che non ci piace e non ci rappresenta. Subito le scuse”.

Correlati