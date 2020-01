Il Comune di Sanremo in seguito ai controlli dei dehors “fuorilegge” ha sospeso per un anno la concessione del marciapiede al ristorante “Flipper” di corso Mombello. Il ristorante “Via Veneto” è stato invece multato per la presenza di tavoli e sedie sulla carreggiata la sera del 31 dicembre. Nel 2019 le multe per occupazione abusiva del suolo pubblico legate all’espansione dei dehors fuori dai limiti sono stati 140, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

