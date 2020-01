“La situazione, costantemente monitorata, ad oggi non presenta caratteristiche di allarme. Il numero di casi registrati rientra nella media, sia sotto il profilo temporale che geografico. Lo hanno confermato anche i nostri esperti epidemiologi e infettivologi che hanno potuto seguire gli eventi”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito alla donna deceduta per sepsi meningococcica la notte scorsa all’ospedale Policlinico San Martino e ai casi analoghi registrati negli ultimi mesi del 2019.

L’assessore esprime “la vicinanza ai famigliari” e sottolinea “come il sistema Sanitario abbia messo in atto le azioni previste in queste evenienze: indagini epidemiologiche e attività di chemioprofilassi per i contatti stretti. “Colgo l’occasione – continua Viale – per evidenziare la grande attenzione che il nostro sistema sanitario ha sempre prestato in ambito di prevenzione delle infezioni meningococciche: tra le misure programmate lo scorso anno è iniziata l’implementazione dell’offerta vaccinale meningococcica gratuita agli adolescenti per tutte le classi di età dai 12 ai 17 anni fino al compimento del 18° anno di età, misura impegnativa sia per l’aspetto economico che organizzativo che ho fortemente appoggiato seguendo i suggerimenti della commissione epidemiologica regionale di Alisa. La fascia di età prevista è in linea con le previsioni del piano nazionale vaccini laddove non si prevedono vaccinazioni agli over 18: la misura preventiva appropriata, in caso di necessità, rimane la chemioprofilassi per i contatti stretti, misura prontamente attivata in questa evenienza. ASL 3, oltre alle attività sopra riportate ha attivato, sentiti i cittadini direttamente interessati, un numero telefonico dedicato e a loro fornito ove personale sanitario è disponibile a fornire informazioni”. “Seguirò l’evoluzione delle procedure in corso – conclude – e in contatto con gli esperti sarà mia cura fornire costantemente le informazioni necessarie”.