La prima nata in Liguria si chiama Margherita, è venuta alla luce a Genova al Policlinico San Martino 28 minuti dopo la mezzanotte. Luce è invece, venuta al mondo alle 00.49 all’ospedale San Paolo di Savona e da Kristel, nata a Imperia, alle 4.37. Quarto posto per una bimba nata alla Spezia alle 9.06.

Le prime quattro bimbe venute alla luce in Liguria sono tutte femmine