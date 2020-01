Iat – L’ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale, è aperto sino al 19 gennaio con il seguente orario: 9-12 e 15-18, tutti i giorni, inclusi festivi (chiuso solo il lunedì).

Ecco quali sono, giorno per giorno, le proposte nei giorni da giovedì 2 a domenica 5 gennaio.

Dopo il grande successo del Capodanno in piazza, con tantissima gente a festeggiare l’arrivo del 2020 insieme a Gianni Rossi e Polo Dj, il nuovo anno a Diano Marina si apre con una variegata offerta