Il Soccorso Alpino Liguria è stato attivato per una ricerca di un ragazzo di Alassio disorientato. Grazie ad alcuni amici che hanno ritrovato l’auto in località Campochiesa (Albenga), il giovane è stato raggiunto e stabilizzato dagli uomini del Soccorso Alpino e dai militi della Croce di Albenga, trasportato con un mezzo dei Vigili del Fuoco fino all’ambulanza per il trasferimento al “Santa Corona” di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.

