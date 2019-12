Occorre ricordare che oggi, fortunatamente, Ventimiglia può contare su questi fondi scolastici grazie ad una proroga del bando precedentemente perso dall’amministrazione Scullino (nonostante la comunicazione di luglio indirizzata al Sindaco in persona) .

Siamo contenti che i 130.000€ siano stati impegnati con opere su Asili Nido e Scuola di Via Veneto, ed ancora più felici che ci sia stata una proroga, altrimenti avremmo perso il contributo che permetterà di eseguire questi interventi senza gravare sulle casse comunali.

Ci troviamo davanti all’unico caso di un’amministrazione che invece di entrare nel merito dei lavori preferisce cercare la polemica.

Infine, siamo stufi di leggere titoli ad effetto sulla presunta efficienza di una Giunta che, al di là dei proclami, dipende in tutto e per tutto dal dott. Prestileo (che in consiglio comunale e non solo scalza assessori e vicesindaco).

Gruppo consiliare Partito Democratico