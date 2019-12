L’emittente radiofonica Rtl 102.5 ha vinto il primo round al Tar della Liguria contro il Comune di Diano Marina che aveva imposto di demolire 5 postazioni installate a Capo Berta entro 90 giorni. I giudici hanno accolto l’istanza dell’emittente rimandando la discussione al 2 dicembre 2020. Per il Tar non è stato possibile stabilire chi debba materialmente abbattere le postazioni, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

