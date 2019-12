Anche oggi si sono verificati incolonnamenti sulle autostrade liguri per i tanti cantieri aperti. In A7 si segnalano code di 3 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori. In A12 coda di un chilometro tra Genova Est e Genova Nervi e tra Recco e Rapallo, qui anche per un mezzo in avaria. In A10 5 km di coda per lavori tra il bivio con la A26 e sempre in A26 code per traffico intenso tra Masone e Voltri.

