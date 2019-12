Oltre all’assessore Viale, presidente del ‘Club della Ciotola’, ruolo già ricoperto da illustri rappresentanti delle istituzioni italiane, saranno presenti il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli e il vescovo di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta. La Liguria è la prima Regione in Italia ad aver sottoscritto un protocollo con Aces Europe per la promozione dello sport finalizzata al benessere e alla qualità della vita.

Nel corso della cerimonia saranno consegnate le ‘ciotole della benemerenza dello sport europeo’ di Aces Europe a rappresentanti sportivi, associazioni e istituzioni del territorio che si sono distinti nella promozione e nella pratica dello sport come sinonimo di salute, benessere, inclusione sociale e fair play. Tra gli sportivi premiati, Simone Parodi pallavolista medaglia di bronzo alle olimpiadi di Londra 2012 e medaglia d’argento agli europei 2013, e l’ideatore della rally-terapia Franco Borgogno. Premiato anche Marco Rondelli, sindaco di Rocchetta Nervina.

Oggi, lunedì 23 dicembre alle ore 11.00, presso la sede di Asl1 a Bussana di Sanremo (in via Aurelia 97) la vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali di Regione Liguria Sonia Viale parteciperà all’iniziativa “Natale dello sportivo 2019 – sport, salute, inclusione e benessere’ organizzato insieme ad Aces Europe e alla Community Arco del Benessere, costituita un anno fa.