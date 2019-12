Dicembre intenso e importante per lo Judo Club Ventimiglia.

Infatti, il giorno 14 dicembre presso il Palazzo della Provincia di Imperia lo Judo Club Ventimiglia, fondato dal Maestro Benemerito Rocco Iannucci nel 1971, è stato insignito dal CONI nazionale della Stella d’Argento al Merito Sportivo. La consegna è stata effettuata dal Questore di Imperia dott. Cesare Capocasa nell’ambito dell’annuale cerimonia organizzata dal CONI provinciale.

Un premio molto pregiato a riconoscimento dell’intensa attività sportiva e sociale svolta dall’Associazione in tutti questi anni, con vittorie e podi in campo regionale, nazionale ed internazionale ed ancora tantissimi progetti dedicati in particolar modo ai più giovani (Cresci con Noi!, Judo@School, etc…) e alle fasce deboli della popolazione (contro la violenza sulle donne, contro il bullismo, a vantaggio delle famiglie economicamente svantaggiate).

Una benemerenza che riempie di gioia e di onore perché oltre a premiare l’eccezionalità dei risultati raggiunti dai nostri atleti va a premiare anche il lavoro serio, competente e professionale che svolgiamo quotidianamente ed anche il nostro impegno sociale.

Il ringraziamento va, naturalmente, a tutte le persone che hanno creduto in noi e condiviso con noi questo percorso di Sport e di vita che ha contribuito a costruire la storia sportiva della Città di Ventimiglia.

Non potevamo pensare di festeggiare meglio l’ormai prossimo 49° compleanno dello Judo Club Ventimiglia.

Domenica 15 dicembre gli atleti Riccardo Pappalardo (JU -66kg) e Lorenzo Padova (CA -90kg) hanno partecipato ai Campionati Regionali, gran finale dell’anno agonistico con l’organizzazione della gara curata dal Comitato Regionale FIJLKAM Liguria (la Federazione ufficiale del Judo in Italia).

A darsi battaglia quasi 300 atleti in rappresentanza di tutte le Società affiliate della Regione e con la presenza di molti atleti liguri di primo piano anche a livello nazionale.

Entrambi gli atleti, seguiti in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci, hanno combattuto in due categorie di altissimo livello, tutte con atleti protagonisti anche a livello nazionale e battaglie durissime sul tatami ma sempre condotte all’insegna del rispetto e del Fair Play.

Una menzione particolare spetta a Lorenzo Padova che, dopo quasi due anni di assenza dalle competizioni ufficiali, si rimette in gioco confrontandosi egregiamente con avversari sicuramente più esperti di lui ma mostrando comunque tenacia e una buona condizione fisica.

Probabilmente a Riccardo Pappalardo il terzo posto conquistato in questa gara sta un po’ stretto, va comunque detto che ha gareggiato in una categoria molto dura con tutte cinture nere sul podio finale, mostrando sempre una buona preparazione tecnica sia nella lotta in piedi che nella lotta a terra.

Infine, sabato 21 dicembre si è concluso con successo il percorso agonistico e tecnico che ha portato l’atleta Riccardo Pappalardo alla conquista del grado di cintura nera 1° dan.

Riccardo, tramite ottime prestazioni in gare di livello nazionale ed internazionale, prima ha raggiunto il punteggio agonistico necessario e poi ha sostenuto l’esame tecnico di conferma del grado, accompagnato, nel ruolo di Uke, dalla compagna di squadra Maruska Iamundo (già cintura nera 3° dan).

Soddisfatti per l’esito dell’esame i membri della Commissione Maestro Filippo Faranda (presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Liguria) e Maestro Danilo Buzzi (Vice Presidente settore Judo del Comitato Regionale FIJLKAM Liguria).

È sempre una grande emozione vedere i propri atleti raggiungere l’ambito traguardo della cintura nera dopo tanti anni di allenamenti, stage e gare. Il raggiungimento della maturità judoistica ma anche il punto di partenza per non smettere mai di imparare.