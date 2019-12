A causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo oggi la Liguria, a Ceriana si sono verificate tre frane lungo le strade principali. Due frane ci sono state sulla provinciale 55, Ceriana-Baiardo, una sulla via comunale san Sebastiano. La più importante si è verificata a tre chilometri dall’abitato di Ceriana, verso Baiardo. Sul posto sono presenti Protezione Civile e Carabinieri per cercare di non interrompere la viabilità in direzione di Sanremo. Quindici persone residenti nella zona a rischio di alluvione sono state fatte sfollare dalle loro case.

