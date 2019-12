In occasione delle giornate genovesi da poco svolte e dedicate all’orientamento degli studenti per il loro futuro scolastico e lavorativo, gli studenti del corso Geometri CAT dell’Istituto Fermi di Ventimiglia hanno presentato il lavoro realizzato per il progetto “Liguria Digitale”, sviluppato in collaborazione dai professori Rebaudo Mattia (insegnante tecnico pratico del corso geometri CAT di Ventimiglia) e la professoressa Anita Granili (docente di informatica del Montale di Bordighera).

Grazie all’uso di un drone gli studenti hanno realizzato un video relativo allo studio del litorale ligure, che verrà monitorato durante tutto l’anno, per osservare come la costa si modifica durante le varie stagioni.

L’utilizzo del drone, in una scuola tecnica come il Corso GEOMETRI CAT, permette di avvicinare i ragazzi alle più innovative tecnologie professionali attualmente in uso da ingegneri e geometri.

La scuola, grazie all’interessamento della Dirigente Dott. Antonella Costanza e ad un corpo docenti molto motivato, sta puntando a formare tecnici sempre più al passo con i tempi: durante i laboratori del corso Geometri CAT infatti vengono impiegati costantemente strumenti come la stazione totale, il GPS professionale ed il drone.

Il futuro passa anche attraverso le nuove tecnologie ed il corso Geometri Fermi CAT si pone come istituto di punta in questo campo in Liguria.

Proprio in questo periodo docenti ed insegnanti tecnico pratici stanno svolgendo interessanti laboratori presso le scuole medie locali per presentare agli studenti delle terze il corso Geometri CAT e gli strumenti della professione: una bella sinergia ed una occasione di raccordo fra scuola Media e Superiore, resa possibile anche dalla disponibilità dei docenti delle Scuole Medie locali, determinati ad arricchire le informazioni per l’orientamento migliore dei propri studenti.