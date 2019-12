alle ore 16 di mercoledì 18 dicembre, presso la Sala Ranuncolo del Palafiori di Sanremo, la cittadinanza è invitata alla conferenza NON SI PUO’ VIVERE IN UN MONDO CHIUSO . Interverranno Claudio Valleggi, preside Liceo Cassini – Alessandra Ballerini, avvocato civilista – Stefania Baldini dell’ Istituto Internazionale Diritto Umanitario – Enzo Barnabà, scrittore – Padre Giancarlo Bruni dell’Ordine dei Servi di Maria – Paola Forneris, scrittrice. Modera l’avvocato Ersilia Ferrante.

alle ore 9,30 di martedì 17 dicembre, all’Ariston Roof 1 si terrà la proiezione del film documentario su Cédric Herrou diretto da Michel Toesca, LIBRE , presentato al Festival del Cinema di Cannes 2018, per le scuole e per la cittadinanza.

in occasione della Giornata Mondiale del Migranti, il Club per l’UNESCO di Sanremo, insieme a Comune di Sanremo, Ariston Sanremo, Liceo Cassini di Sanremo, organizza un duplice evento: