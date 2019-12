In Liguria il 29 ottobre 2018 una mareggiata devastò porti, strade, spiagge e lungomare ed i sismografi registrarono uno strano terremoto. Per oltre un anno i ricercatori del Cnr hanno lavorato per capire le cause. Gli studiosi si sono trovati di fronte a un fenomeno nuovo, primo caso nel Mediterraneo: un sisma provocato dalla potenza delle onde.



