Alle 10 la raffiche più forti segnalate dalla rete regionale Omirl sono state registrate, in costa, a Fontana Fresca (alture di Sori, Genova) con 137.5 km/h e, sui rilievi, al lago di Giacopiane (Genova) con 131 km/h. Altri valori di punta: Monte Pennello (alture del Ponente genovese) 126.4 km/h, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 119.9, Arenzano Porto (Genova) 104, Torriglia Garaventa (Genova) 102.2. A Genova si registrano raffiche a 92.9 km/h al Porto Antico e di 92.2 km/h a Castellaccio.

Secondo quanto previsto, fino alle prime ore del pomeriggio di OGGI MARTEDI’ 10 DICEMBRE avremo venti settentrionali di burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Seguirà una parziale attenuazione nel corso del pomeriggio con intensità dei venti tra forti e di burrasca mentre saranno tra deboli e moderati in tarda sera.

Il Centro Meteo Arpal ha confermato l’AVVISO METEO PER VENTO PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.