L’ufficio ispettivo del Ministero delle Infrastrutture ha convocato tutti i concessionari autostradali liguri per avviare un percorso di ispezione sulla sicurezza di tutti i viadotti. L’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale ha detto: “Ci sono volute tre lettere, più una chiusura di ben due viadotti senza preavviso (il Fado e il Pecetti sulla A26 Genova-Gravellona Toce), per arrivare alla convocazione, un passo avanti per la sicurezza della gente. La Regione Liguria chiede l’introduzione di un advisor terzo a spese dei concessionari che consenta alla Regione di fare controlli indipendenti sulla rete autostradale. Sinora c’è stato un sì informale”.

