Il Presidente Giovanni Toti, con tutta la Giunta, esprime il cordoglio della Regione Liguria per la scomparsa di Walter Miscioscia. Fondatore e amministratore di Radio Babboleo, pioniere delle prime emittenti radiofoniche libere italiane, con Miscioscia si è spenta una voce di riferimento per tutto il mondo dei media genovesi e liguri.

È morto all’età di 65 anni il milanese Walter Miscioscia, fondatore insieme al fratello Gianni di Radio Babboleo, una delle prime emittenti libere in Italia. A partire dal 1976 fu un pioniere per la radiofonia ligure. Nel 1997 trasferì l’emittente nella nuova sede al Porto Antico. Il suo progetto è cresciuto con Babboleo Suono, stazione dedicata alla musica anni ’70 e ’80 e nel 2009 con la nascita di Babboleo News, dedicata all’informazione.

