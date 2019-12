Un pluripregiudicato di 78 anni è stato arrestato per la detenzione di 135 grammi di cocaina che nascondeva nelle teiere di casa a Milano.

Giorgio Roccia è stato coinvolto in più occasioni su traffici di droga in Lombardia e Liguria. Nel 1987 fu arrestato per associazione a delinquere in una maxi operazione antidroga. La fedina penale di Roccia iniziò nel 1962, l’ultimo arresto risaliva al 2009, in un’indagine sulla cocaina. Nel 2016 era tornato libero e da allora non si avevano avute più sue notizie.

