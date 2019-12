“Ricordiamo che il MoVimento 5 stelle non pretende alcun tipo di contropartita o di visibilità da questa campagna. Il nostro obiettivo e usare bene i soldi che restituiamo ai cittadini e sostenere, grazie a queste restituzioni, piccoli ma preziosi interventi utili a garantire la sicurezza, la qualità degli spazi e la sensibilizzazione dei nostri ragazzi”, concludono i portavoce M5S in Regione.

“Diverse le iniziative che potranno ricevere la donazione: dall’installazione dei pannelli fotovoltaici alla rimozione dell’amianto, dall’orto scolastico all’eliminazione della plastica, dalla piantumazione di alberi alla realizzazione di una rampa per gli alunni con disabilità motoria, solo per fare qualche esempio”.

“Ci rivolgiamo a tutte le scuole liguri, per ricordare loro che hanno tempo fino al 15 gennaio 2020 per presentare il proprio progetto e partecipare alla successiva votazione on-line, che determinerà quale scuola riceverà i 10.000 o 20.000 euro disponibili a seconda della tipologia di intervento programmato”, fanno poi sapere i consiglieri regionali Andrea Melis, Fabio Tosi e Marco De Ferrari.

“Con i deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle, sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro ricavati dalle restituzioni degli stipendi da parlamentare per progetti che portino nelle scuole italiane il tema della sostenibilità ambientale. I fondi saranno distribuiti su base regionale e a disposizione della Liguria ci sono più di 90.000 euro”, dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore in merito al progetto “Facciamo EcoScuola”.

Le scuole liguri hanno tempo fino al 15 gennaio 2020 per presentare il proprio progetto e partecipare alla successiva votazione on-line, che determinerà quale scuola riceverà i 10.000 o 20.000 euro disponibili a seconda della tipologia di intervento programmato