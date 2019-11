Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, presso la sede della Camera di Commercio di Imperia, Via Schiva 29, sarà possibile partecipare gratuitamente come uditori alle ultime due lezioni del Corso di Perfezionamento in Geografia, Economia e Psicologia dell’Alimentazione.

Il corso, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, la Regione Liguria e l’Università di Torino, è pensato per fornire competenze integrate e strumenti operativi in relazione a un modello generale che unisca il territorio ligure, gli alimenti d’eccellenza della dieta mediterranea e il turismo outdoor, con focus particolare dedicato all’olio extravergine di oliva.

Negli ultimi due moduli si tratterà dei temi ambiente e nutrizione, prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, corretti stili di vita nei luoghi di lavoro.

Iniziativa patrocinata dalla Camera di Commercio. Partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti.

Info e iscrizioni: Dott.ssa Roberta Glorio – Tel. 0183 704407 – roberta.glorio@regione.liguria.it