Sabato 30 novembre, alle ore 15, la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Liguria si apre con l’anticipo tra Imperia e Cairese al “Cesare Brin.

“Non sarà una partita semplice – ha dichiarato recentemente il capitano della ASD Imperia, Alessandro Ambrosini – è una squadra molto difficile da affrontare specialmente in casa dove è riuscita a fermare diverse squadre d’alta classifica come Albenga, con cui ha pareggiato, e il Sestri Levante con cui è riuscita a conquistare i tre punti”.



Per questo incontro l’allenatore dell’Imperia Alessandro Lupo ha diramato le seguenti convocazioni:

Portieri: Trucco, Meda

Difensori: Fazio, Virga, Guarco, Padovan, Carletti L., Ambrosini

Centrocampisti: Risso, Sancinito, Martelli, Pellegrino, Giglio, Manitto, Salmaso

Attaccanti: Nastasi, Capra, Sassari, Minasso, Carletti M.