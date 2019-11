È stato recuperato vivo l’uomo disperso nella zona di via Cimavalle, a Savona. Secondo le informazioni giunte nella Sala operativa della Protezione civile regionale, l’uomo sarebbe scivolato nel fiume Letimbro, in località Santuario ma si sarebbe messo in salvo poco dopo, autonomamente. Sul posto i mezzi di soccorso, l’uomo ha rifiutato il ricovero.

