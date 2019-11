Stanchi di essere fondamentali per la protezione civile della nostra città, senza risorse e con dirigenti che non varcano il perimetro della spending review. Oltre 150 interventi nella notte e 150 interventi in coda con frane, allagamenti, case isolate non è possibile che dopo una notte di inferno che la nostra amministrazione non raddoppi i turni per permettere maggiore personale e coprire le richieste oltre che a garantire una maggiore sicurezza degli operatori che svolgono il soccorso con un ricambio. Raddoppiare i turni significa nell’immediato avere oltre 150 operatori disponibili nella provincia, una distribuzione dei carichi di lavoro più equa con la conseguenza di un servizio più efficiente ed un abbassamento degli infortuni. Ma si preferisce creare nomadi del soccorso che arrivano dalle regioni attigue con straordinario su straordinario su straordinario senza una visione della prevenzione. Serve invece una pianificazione del soccorso che garantisca una adeguata risposta alla città per una maggiore sicurezza dei lavoratori che svolgono una funzione fondamentale per la salvaguardia ma con alti rischi. Per questo abbiamo scritto al Prefetto di Genova al Direttore Regionale VVF Liguria ed al Comandante dei Vigili del Fuoco di Genova.

USB VVF Genova