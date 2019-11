17.45 – 18.00 – VOLONTARIATO NON SIAMO SOLI – PIAZZA DELLA SALUTE

Con la presenza di una ginecologa per informazioni ed ascolto.

Esperienze sensoriali, ortottista a disposizione per informazioni e prenotazioni visite presso lo stand.

PREVENZIONE PER LA SALUTE DEI NOSTRI OCCHI – A cura della Fondazione “David Chiossione” per ciechi ed ipovedenti.

14-18: screening prevenzione tumori. Hai più di 50 e desideri aderire al programma di prevenzione al seno o del tumore del colon retto? Hai più di 25 anni e vuoi fare il paptest per la prevenzione del tumore del collo dell’utero? Sono tutti esami rapidi indolore e gratuiti. Presso lo spazio accoglienza puoi prendere l’appuntamento – SPAZIO ACCOGLIENZA

10-12 e 14-18: Prevenzione cardio vascolare. Screening cardiovascolare a cura della struttura di diagnostica e trattamento patologia vascolare in collaborazione con host last Lions Imperia. Informazione su prevenzione, sani stili di vita e progetti dei services Lions esempio: barattolo dell’emergenza – PIAZZA DELLA SALUTE

9 – 19 : Cure sicure. Presso lo stand di Asl1 cure sicure è possibile avere informazioni sulle attività dell’ASL; sui rischi associati alle cure e sui sistemi di prevenzione e controllo; in particolare, informazioni su rischio cadute, sui farmaci, e sulle infezioni. Verrà effettuata la pressione arteriosa. – PIAZZA DELLA SALUTE

Maria Lina Montaldi – medico in scienze dell’alimentazione ASL 1

Consapevolezza a tavola per un benessere a 360 gradi

Laboratorio Esercizi di riabilitazione per il pavimento pelvico

Raffaella Rognoni – esperta in coaching emotion

Talvolta usiamo il linguaggio in modo superficiale sottovalutando l’effetto che può avere nelle nostre relazioni.

Laboratorio C’era una volta una storia … letture per bambini.

14-18 – Formazione “Uso consapevole degli antibiotici – PIAZZA DELLA SALUTE Il programma dettagliato di questo evento si trova su www.asl1.liguria.it . L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Sono previsti crediti ECM per i dirigenti medici ASL1, i medici di mdicina generale e delle Residenze socio sanitarie.

Lucio Garzia – presidente UISP Sport per tutti – Imperia

11.30 – 13.00 Promossi o bocciati in prevenzione e salute? – PIAZZA DELLA SALUTE Si può fare prevenzione? Cosa occorre sapere? Perché? Claudio Battaglia – responsabile Senologia Clinica Breast Unit ASL1 e presidente LILT Imperia e Sanremo Francesca Carè – psiconcologica LILT Imperia Sanremo

11.00 – 12.30 Laboratorio di teatro sociale – SALA PAPAVERO Laboratorio di teatro sociale per offrire una opportunità di crescita interiore agli attori e al pubblico presente. A cura dell’associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici (ALFaPP). Anna Solaro – teatro dell’Ortica Genova

10.15 – 12.00 Musica e storie .. in tour – SALA RANUNCOLO Le parole raccontano di noi e del nostro mondo in cui viaggiamo. A cura dell’Istituto Comprensivo di Bordighera

Alice Chinelli – referente progetto ANLAIDS, Ass. nazionale per la lotta AIDS

Sapere, saper essere, saper fare…. Per un amore maturo e consapevole

9.00 – 11.30 crescere (in) consapevolmente – SALA NARCISO Laboratorio interattivo. Prendersi cura di sé è possibile. Da dove cominciare? A cura dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente (ADGP) Chiara Mantini – psicologa e psicoterapeuta

9.00 – 10.30 Le parole della rete – SALA PAPAVERO Per navigare in rete seguendo il faro della conoscenza e della consapevolezza Andrea Cartotto – coordinatore didattico Istituto Fondazione Franchi

9.00 – 12.00 “A” come ARTE Laboratorio pittorico sul segno e sul linguaggio dell’arte e dei colori Andrea Salvaggio – artista, insegnante di educazione artistica I.C. Centro Levante Sanremo

9.00 – 10.00 Capaci di tutto, cinema e opportunità – PIAZZA DELLA SALUTE Il linguaggio del cinema come strumento di integrazione Riccardo Di Gerlando – educatore e regista ANFFAS Onlus Sanremo