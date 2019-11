Si sta svolgendo in questi giorni all’Istituto Colombo di Sanremo un interessante progetto denominato “Musica contro le mafie”.

Si tratta di un laboratorio rivolto agli studenti sulla consapevolezza del mondo che ci circonda e sulla responsabilità come principio cardine nelle scelte più semplici della nostra vita. Protagonista dell’attività sarà Chiara Effe, cantante, compositrice e musicista, vincitrice del concorso nazionale sostenuto da Libera in collaborazione con il Club Tenco. Chiara Effe proporrà un escursus attraverso i testi di canzoni di impegno civile su argomenti scelti insieme al gruppo dei partecipanti. Seguirà un workshop di scrittura creativa che vedrà i giovani partecipanti coinvolti in attività di ricerca e individuazione di testi su cui lavorare. L’esperienza si concluderà infine con la realizzazione di un prodotto multimediale finale e un flash mob all’interno dell’Istituto.

Così il prof. Beppe Barletta, vicepreside dell’Istituto: “Continua con questa splendida esperienza una proficua collaborazione con l’associazione Libera con cui abbiamo già realizzato numerose iniziative. Il nostro Istituto è da sempre in prima linea sui temi della legalità e della cittadinanza attiva, consapevole che una scuola non si deve limitare a fornire delle conoscenze, ma deve anche formare dei cittadini consapevoli e trasmettere dei valori di cui i ragazzi hanno bisogno e ci richiedono. Ringraziamo Libera per questo importante supporto che ci offre.”

