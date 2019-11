Per l’occasione l’artista vicentino Andrea Marchesini presenterà alcune opere pittoriche inedite, che richiameranno il pensiero del filosofo.

Annalisa Ambrosio, laureata in filosofia e diplomata alla Scuola Holden, ha curato con Alessandro Baricco il progetto dell’antologia per la scuola secondaria superiore La seconda luna, edita da Zanichelli.

Annalisa Ambrosio presenta sabato 23 novembre, alle ore 16.00, il saggio-romanzo edito per Bompiani dal titolo “Platone. Storia di un dolore che cambia il mondo”. La presentazione del libro, con il patrocinio del Comune di Alassio, si terrà alla galleria Artender di Alessandro Scarpati, in Passeggiata Cadorna 53.

