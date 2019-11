Nell’ambito della IV edizione del Festival della Salute, evento di promozione dell’educazione agli stili di vita sani organizzato dall’Asl 1 Imperiese in collaborazione con Comune di Sanremo e Regione Liguria, che si svolgerà dal 19 al 22 Novembre al Palafiori in via Garibaldi a Sanremo, nel pomeriggio di Mercoledì 20, dalle 16.30 alle 18 e dalle 21 alle 22.30, CONI Imperia in sinergia con il CONI Liguria e la Scuola Regionale dello Sport propone due incontri divulgativi (gratuiti) di approfondimento su un tema, la respirazione, di vitale importanza per la salute e il benessere di tutti e la cui corretta gestione e relativo allenamento muscolare possono incrementare sensibilmente la performance nella pratica sportiva.

Migliorare il respiro significa migliorare la concentrazione, l’equilibrio, la coordinazione, il controllo di ansia e stress e, più in generale, il proprio benessere fisico e psichico. Postura, respirazione diaframmatica, iperventilazione, metodi ed esercizi per migliorare l’elasticità muscolare e ridurre i tempi di recupero sono alcuni degli argomenti che saranno trattati in modo chiaro e accessibile da relatori esperti.

Tutti i “curiosi”, gli appassionati, atleti e allenatori di qualsiasi disciplina sportiva, praticata sia a livello dilettantistico, sia agonistico, sono invitati a cogliere questa occasione per conoscere la gestione corretta e più efficiente della propria funzionalità respiratoria e il conseguente miglioramento dei processi metabolici dell’organismo, un aspetto troppo spesso da molti trascurato e dato per scontato, ma che in realtà può risultare decisivo in termini di risultato, tanto in fase di allenamento, quanto in fase di prestazione, in particolare nelle attività sportive giovanili.

Non mancherà il tempo per la prova di sistemi e strumenti tecnici e per il question time.

Primo incontro h. 16:30 – h. 18:30 – Piazza della Salute.

“Il respiro nella vita. Il respiro nello sport”. Le tecniche per imparare a gestire al meglio il respiro saranno illustrate mediante esercizi pratici da due relatori di assoluto livello, quali Flavio Fontana, e Dario Roberto Morelli.

Secondo incontro h 21:00 – h. 22:30 – Sala Ranuncolo.

“Tecniche di respirazione per la pratica sportiva, come allenare la muscolatura: illustrazione e prova di sistemi e strumenti’. L’approfondimento tecnico sull’allenamento della muscolatura respiratoria finalizzato alla pratica sportiva mediante l’uso di appositi strumenti tecnologici sarà presentato ancora da Flavio Fontana e Dario Roberto Morelli.