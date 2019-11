Il Presidente Giovanni Toti e la Giunta esprimono il cordoglio della Regione Liguria per la morte del giovane operaio avvenuta oggi a Genova Prà. “Siamo vicini al dolore della famiglia e dei colleghi della vittima. È urgente e indispensabile che il tema della sicurezza sul lavoro diventi prioritario nell’agenda di governo”, afferma il presidente Toti.

“Come Regione Liguria – aggiunge la vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale – stiamo lavorando per aumentare la sensibilità su questi temi, insistendo soprattutto su prevenzione e formazione, che riteniamo fondamentali. È un impegno condiviso, bipartisan, che prosegue in modo serrato anche in Consiglio regionale”.