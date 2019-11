Incidente mortale oggi pomeriggio sul lavoro a Genova Voltri. Un operaio di 26 anni è rimasto schiacciato da un rullo all’interno di una azienda che lavora metalli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con medici e ambulanze ma non è stato possibile salvare la vita al lavoratore.

GRUPPO PD: “GIOVANE OPERAIO MORTO SUL LAVORO A PRA’, LA POLITICA A TUTTI I LIVELLI DEVE INTERVENIRE. BASTA MORTI BIANCHE”

Un altro incidente mortale sul lavoro a Genova. Un giovane operaio di 26 anni è morto questo pomeriggio a Pra’ schiacciato da un rullo nell’azienda in cui lavorava. Alla famiglia va il cordoglio del Partito Democratico.

È assurdo e ingiusto che tragedie come queste continuino ad accadere. Purtroppo si tratta di un bollettino quotidiano nel nostro Paese. E ogni volta si riapre il dibattito politico sulla sicurezza sul posto di lavoro. Ma non basta più indignarsi per qualche ora e poi continuare a fare finta di nulla. La politica deve intervenire a tutti i livelli. Serve applicare correttamente le leggi, potenziare i controlli e la formazione mirata alla sicurezza. In Regione abbiamo avviato nei mesi scorsi una discussione audendo tecnici ed esperti del settore su questi temi, lavoreremo perché da questa discussione emergano fatti e impegni concreti. La sicurezza viene prima di tutto e non ha colore politico.

Gruppo Pd in Regione Liguria