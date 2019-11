Domani si alzerà il sipario su una nuova, ricchissima edizione del “Sanremo Festival della Salute”, evento di promozione del benessere e degli stili di vita sani, organizzato dall’ASL 1 Imperiese in collaborazione con il Comune di Sanremo, sotto il patrocinio della Regione Liguria. L’appuntamento, come ogni anno, sarà presso il Palafiori di Sanremo, dal 19 al 22 novembre.

Il fil rouge scelto per questa quarta edizione del Festival sarà quello delle “parole della salute”. I principali temi della prevenzione, del benessere, degli stili di vita sani e salutari saranno infatti legati alle parole che in qualche modo li caratterizzano. In ogni incontro, workshop o laboratorio tali parole chiave daranno il via a specialisti, educatori e testimonial per approfondire, commentare e raccontare la salute, il benessere e la cura in tutte le loro sfaccettature.

Il taglio del nastro avverrà martedì mattina alle ore 11, con il saluto delle autorità, la performance musicale “Parole in Musica” offerta, come ogni anno, dall’Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al mare e tanti giochi e divertimento in compagnia del Teatro dei Mille Colori e i clown di “Sorrisi in Pillole”.

Le cinque giornate di Festival offriranno un ricco calendario di appuntamenti che vedranno il susseguirsi di seminari, incontri, laboratori ed eventi culturali dedicati alla salute e al benessere. Si alterneranno, infatti, nelle varie sale del Palafiori:

4 eventi “OFF” dedicati al tema dei diritti per l’Infanzia, violenza di genere, attività fisica adattata e nuovo Centro disturbi cognitivi e delle demenze;

135 relatori, articolati in 42 incontri;

3 eventi formativi su prevenzione delle cadute, uso corretto degli antibiotici, menoupausa, aperti alla cittadinanza e con crediti ECM per il personale sanitario (ASL, medici di famiglia e medici Residenze protette);

140 ore di attività dedicate alla prevenzione;

5 screening (posturale, cardiovascolare, vista, oncologici, colonna vertebrale);

20 laboratori per bambini, ragazzi, adulti ed anziani per complessive 50 ore di attivitài (lab artistico, musicale, di pet terapy, narrativa per bambini, cyberbullismo, sport e movimento, teatro sociale, riabilitazione per il pavimento pelvico, spazio mamma, prevenzione gioco d’azzardo);

4 istituti comprensivi e 4 scuole secondarie di secondo grado (per complessivi 2200 studenti)

38 associazioni di volontariato, di tutela e culturali;

un incontro serale per la cittadinanza;

un incontro con la Consulta Locale delle Associazioni di Volontariato e Tutela;

una mostra d’arte estemporanea;

uno spettacolo teatrale;

una passeggiata del benessere sulla pista ciclabile;

una iniziativa ambientale (in collaborazione con i Deplasticati);

15 enti patrocinatori.

Tra i partner istituzionali del Festival: Regione Liguria, ALISA, Provincia di Imperia, Comune di Imperia, di San Lorenzo al mare, di Ventimiglia, Questura di Imperia, Casa Circondariale di Imperia, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ASL3, IRRCS Ospedale S. Martino di Genova, CONI, Società Italiana Promozione alla Salute, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Community “Arco del Benessere”, Associazione Italiana Donne Medico.

Quest’anno il Festival si arricchirà, inoltre, della gradita presenza della Fondazione “David Chiossone” per ciechi e ipovedenti di Genova, che offrirà ai visitatori esperienze sensoriali, screening e consulenze con un ortottista. Sempre da Genova, arriverà il contributo del Festival della Scienza per animare e rendere interattivo il laboratorio contro il gioco d’azzardo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte dell'Assessore Regionale alla Salute, Sonia Viale

Così il Sindaco Alberto Biancheri: << E’ con vero piacere che anche quest’anno partecipiamo al Festival della Salute, un grande contenitore di eventi che ha come comune denominatore il tema della sanità e del benessere. Tanti incontri e appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla promozione della sanità, così come ai temi dell’educazione e dei corretti stili di vita, con il coinvolgimento anche di associazioni e realtà locali: tutti elementi fondamentali per avvicinare sempre più persone al tema della salute.>>

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e aperti a la cittadinanza. Agli insegnanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i crediti formativi.

