In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia organizza l’incontro pubblico dal tema “Brutte abitudini”: la rappresentazione della donna nei mezzi di comunicazione; viaggio per immagini tra cinema, televisione, musica e pubblicità per capire le radici della violenza. La conferenza, a cura di Alessandro Chiabra, studioso di storia ed esperto di comunicazione, si svolgerà mercoledì 20 novembre alle ore 15,30 nella sala al primo piano del dopolavoro ferroviario di piazza della Stazione, a Ventimiglia. Ingresso libero e gratuito

Al termine, rinfresco.

Ulteriori informazioni al Punto Soci presso il Supermercato Coop del Centro commerciale di Roverino.

Correlati