Lara Comi ex Eurodeputata di Forza Italia è stata fermata e messa agli arresti Domiciliari sono cinque i capi di imputazione che vedono coinvolta la Comi Corruzione due Truffe e falsa fatturazione per saperne di più : [Accuse verso Lara Comi Fatto quotidiano]

Lara Comi eletta nel collegio Nord Ovest per le Europee del 2009 è sempre stata presente anche in Liguria per la sua attività politica nel Ponente aveva seguito temi legati ai frontalieri e ai migranti